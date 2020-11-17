Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября

Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября. Объявление состава состоится в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и начнётся в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, ранее состоялись контрольные гонки сборной России по биатлону. Победителями у мужчин стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, у женщин – Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова гарантировали себе место в составе сборной на Кубке мира по результатам прошлого сезона.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.