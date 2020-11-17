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Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября

Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная России по биатлону объявит состав на первые этапы Кубка мира завтра, 18 ноября. Объявление состава состоится в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и начнётся в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, ранее состоялись контрольные гонки сборной России по биатлону. Победителями у мужчин стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, у женщин – Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова гарантировали себе место в составе сборной на Кубке мира по результатам прошлого сезона.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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