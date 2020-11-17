Президенту IBU Олле Далину повысят вознаграждения до € 120 тыс. в год
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) согласился с предложением увеличить сумму вознаграждения президенту организации Олле Далину до € 120 тыс. в год. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу IBU.
Предложение о повышении вознаграждения Далину поступило от исполкома IBU. Аргументировалось это тем, что президент IBU выполняет свои обязанности в течение полного рабочего дня. Кроме того, повышение вознаграждения должно укрепить независимость Далина.
Напомним, Далин был избран в сентября 2018-го новым президентом Международного союза биатлонистов. Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять свою кандидатуру на следующий срок.
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