Вилухина: царапины на допинг-пробах — это из серии «без меня меня женили»

Бывшая российская биатлонистка Ольга Вилухина рассказала, как относится к обвинениям в приёме запрещённых препаратов.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал невиновными в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Апелляция спортсменок на пожизненную дисквалификацию и аннулирование их наград была удовлетворена. Апелляция биатлонистки Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. В итоге Вилухина сохранит серебряную медаль, завоёванную на Олимпиаде в Сочи в спринтерской гонке, но сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Игр, где помимо Вилухиной, Романовой и Зайцевой выступала Екатерина Шумилова.

«Я никогда не использовала допинг, и никогда мои пробы не были положительными. Поэтому меня возмущает именно эта интерпретация: дисквалифицирована и всё прочее, которая наводит тень на меня.

Это клеймо висело на мне без месяца три года. И, конечно же, я категорически не была согласна с обвинениями.

Меня обвиняли в царапинах на пробах. Но в 2014 году ко мне никаких не было претензий, свои пробы я по акту передала сотрудникам ВАДА, пробу А вскрыли сразу после сочинского спринта, она была отрицательной. А в 2017 году, накануне корейской Олимпиады, появились откуда-то несчастные царапины на пробах, якобы на них было механическое воздействие. Но за сбор анализов спортсменов, анализ проб, их транспортировку отвечает именно сотрудник ВАДА, за всё из перечисленного ответственность несёт не спортсмен, это не в его компетенции.

Поэтому это у меня были вопросы, с какой стати на моей пробе оказались царапины, кто имел доступ к ним без моего согласия и участия. Это из серии «без меня меня женили». Поэтому мы судились. И, к счастью, имя восстановили, статус восстановили, обвинения все сняты», — приводятся слова Вилухиной на сайте Новосибирской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».