Сборная России по биатлону выехала на Кубок мира в Финляндию на автобусе

Сборная России по биатлону выехала на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября, на автобусе. Соответствующее фото опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» тренер Дмитрий Шукалович.
Фото: https://www.instagram.com/dmitrii130989/
Напомним, сборная России добирается автобусом в Финляндию из Санкт-Петербурга.
Календарь Кубка мира
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
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