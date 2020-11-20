Сборная России по биатлону выехала на Кубок мира в Финляндию на автобусе

Сборная России по биатлону выехала на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября, на автобусе. Соответствующее фото опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» тренер Дмитрий Шукалович.

Напомним, сборная России добирается автобусом в Финляндию из Санкт-Петербурга.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.