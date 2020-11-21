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Бабиков: Логинов одарён от природы. Он чувствует, что нужно делать, а что — нет

Бабиков: Логинов одарён от природы. Он чувствует, что нужно делать, а что — нет
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об уникальности партнёра по сборной, Александра Логинова.

«Саша — очень одарённый от природы спортсмен. У него очень сильные мышцы, высокая функциональная способность. Но главное — он каким-то невероятным образом чувствует, что ему нужно сделать, а чего не нужно вообще.

В биатлоне есть множество многоопытных спортсменов, которые на вопрос, как лучше подводиться к стартам, ответят: «Как тренер скажет, так и буду подводиться». От Логинова я такого ответа не слышал никогда. Он абсолютно уверен в правильности своей подготовки и, главное, доказал, что всё это работает. Достаточно взглянуть на итог его выступлений на двух последних чемпионатах мира, к которым он готовился отдельно от команды.

Даже находясь в расположении сборной, он находил возможность точечно изменять тренировки, адаптировать предложенную нагрузку под себя. Эти изменения давали ему возможность полностью реализовать себя на главном старте», — цитирует Бабикова «RT на русском».

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