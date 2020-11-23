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Гараничев отреагировал на слова Каминского о нём

Гараничев отреагировал на слова Каминского о нём
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в индивидуальной гонке российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Ранее Каминский сказал, что Гараничев — сложный спортсмен.

«Возможно, слова Каминского просто неправильно интерпретировали. Мы постоянно обсуждаем с Юрием Михайловичем какие-то вещи, созванивались, когда летом я готовился к сезону у себя в регионе — два сбора провёл без команды. На сборе я выполняю всю предложенную работу, как делал и в предыдущие годы. У меня никогда не возникает проблем при смене тренера. Я всегда полностью доверяюсь специалистам, с которыми работаю.

С Каминским может быть сложно в том смысле, что в техническом плане он человек очень развитый, предлагает очень много нового и обращает внимание на всё, даже мелкие ошибки. То есть, начиная с ним работать в этом сезоне, я понимал, на что будет упор. Понимал, что мы, скорее всего, вернёмся к тем нагрузкам, которые в своё время отличали тех же Николая Лопухова и Андрея Падина. Да и у Александра Касперовича мы тоже на больших объёмах постоянно сидели», — цитирует Гараничева «RT на русском».

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