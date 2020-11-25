Брата Дарьи Домрачевой признали виновным в нарушении порядка и оштрафовали

Суд Фрунзенского района города Минска признал Никиту Домрачева, брата биатлонистки Дарьи Домрачевой, виновным в участии в акции. Судья оштрафовал Домрачева на 20 базовых величин (540 белорусских рублей, или около 16 тыс. российских рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Об этом сообщает Tut.by.
Напомним, в октябре Никиту Домрачева задержали, когда он ехал на велосипеде по велодорожке. По его словам, он ехал домой и не участвовал в акциях протеста, однако силовики повалили его и избили. Момент задержания попал на видео.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
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