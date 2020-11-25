Сборная Италии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону. Виндиш — вне заявки

Сборная Италии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира, который начнётся 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Отдельно стоит отметить отсутствие Доминика Виндиша.
Мужчины:
Лукас Хофер
Дидье Биона
Патрик Браунхофер.
Женщины:
Доротея Вирер
Лиза Виттоцци
Ирен Лардшнайдер
Федерика Санфилиппо
Николь Гонтье.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021
1. Контиолахти (Финляндия) — 28–29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3–6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17–20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7–10 января 2021 года
6. Оберхоф (Германия) — 13–17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21–24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4–7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18–21 марта.
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