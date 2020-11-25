Сборная Италии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону. Виндиш — вне заявки

Сборная Италии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира, который начнётся 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Отдельно стоит отметить отсутствие Доминика Виндиша.



Мужчины:



Лукас Хофер

Дидье Биона

Патрик Браунхофер.



Женщины:



Доротея Вирер

Лиза Виттоцци

Ирен Лардшнайдер

Федерика Санфилиппо

Николь Гонтье.



Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021



1. Контиолахти (Финляндия) — 28–29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3–6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17–20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7–10 января 2021 года

6. Оберхоф (Германия) — 13–17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21–24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4–7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18–21 марта.