Богалий — о женской сборной: всё-таки есть надежда на нашу команду

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России в новом сезоне Кубка мира.
«Безусловно, я очень хочу, чтобы мы видели большее количество российских девчонок в десятке. Здесь опять нехорошая болячка, которой переболели девчонки. Ещё болезнь была у Светы Мироновой, она не бежала контрольные именно по этой причине. Так что начало сезона может быть не таким, как в прошлом году. Свете не хватает стабильности и выносливости в стрелковом компоненте — именно длительной, а когда четыре рубежа, она проходит здорово. Она могла в течение лета многие моменты поправить, наработать.
Несмотря на то что в осенний период было не такое яркое выступление, всё-таки есть надежда на нашу команду. Я оптимист, хочу, чтобы они аккумулировали знания, умения и в каждой гонке постарались проявить лучшие качества. Да, не так просто, но хочется, чтобы мы шли по прогрессирующей линии развития.
Я очень рада за Катю Юрлову, приостановившую спортивную карьеру из-за беременности. А вернётся она или нет — это прежде всего её история и решение. Она станет второй раз мамой и поймёт, что, как, зачем и почему. История знает возвращения. Как организм будет перестраиваться, работать, но всё будет зависеть от её желания», — цитирует Богалий Sport24.
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