Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на 1-м этапе КМ, россиянок нет в топ-10

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей первой гонки сезона-2020/2021 на Кубке мира. Вирер не допустила ошибок на четырёх огневых рубежах и на финише удержала преимущество над немкой Денизе Херрман, промахнувшейся один раз. Третьей стала безупречно стрелявшая шведка Юханна Скоттхейм.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя промахами.
Напомним, за каждый промах в индивидуальной гонке к результату добавляется 1 минута.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Доротея Вирер (Италия) – 44.00,9 (0 промахов).
2. Денизе Херрман (Германия) – отставание 0,8 (1).
3. Юханна Скоттхейм (Швеция) — +24,1 (0)…
15. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.38,0 (2)…
27. Тамара Воронина (Россия) — +3.10,1 (1)…
33. Евгения Павлова (Россия) — +3.40,2 (3)…
48. Лариса Куклина (Россия) — +4.44,8 (2)…
52. Ирина Казакевич (Россия) – +5.04,9 (4)…
56. Анастасия Гореева (Россия) — +5.24,7 (4).
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