Ирина Казакевич: Кубок мира — это не страшно. Это интересно и весело

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги своего выступления в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Дебютантка соревнований Казакевич заняла 52-е место.

«Пока ещё не могу осознать, что стартовала на Кубке мира. Ощущения приятные. Не помню, как проходила гонку. Всё в каком-то тумане. В целом понравилось. Шашилов нас настраивал, находясь в приятном настроении. Он пытался нас развеселить, чтобы мы были на позитиве и старались не думать о волнении, а получали удовольствие. Думаю, сегодня это получилось.

Мы узнали за несколько часов до старта, что наш тренер изолирован, В целом, мы были удивлены, но не сказала бы, что расстроены этой новостью. Мы всегда с ним на связи. Всё будет хорошо.

Никто не говорил, что на каком-то отрезке была первой. Говорили, что иду неплохо. Не получилось справляться со стрельбой, хотя и ветер позволял, и состояние. Всё приходит с опытом. План на гонку? Хотелось пройти ровно, потому что трасса достаточно сложная и разбитая сегодня. Хотелось держать средний темп и работать на финише.

Кубок мира — это не страшно. Это интересно и весело. Казалось, что здесь бегают какие-то космические люди. Но когда бежишь по дистанции, а с тобой рядом Экхофф, понимаешь, что не сильно отстаешь и где-то можешь выдержать темп. Это не кажется чем-то сверхъестественным», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».