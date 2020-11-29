Витоцци: Губерниев присылает то клубнички, то сердечки. Не знаю, что на это ответить

Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане, призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Витоцци рассказала об отношении к российским этапам, биатлонистам и комментатору Дмитрию Губерниеву, который комментирует каждый её пост в соцсетях.

«Мне нравится, что он комментирует. Но он обычно ничего не пишет, а присылает то клубнички, то персики, то сердечки. Я лайкаю, ну и всё. На самом деле не знаю, что на это ответить. Он очень милый, приветливый человек. Мне он нравится.

Общаюсь ли с российскими биатлонистами? К сожалению, языковой барьер сказывается. И потом, очень много новых людей в сборной, я их даже не знаю. Общалась с Екатериной Юрловой, она хорошо говорит по-английски, но слышала, что в этом сезоне она не будет выступать, потому что ждёт ребёнка.

Российские этапы? Я вообще люблю путешествовать, поэтому расстраиваюсь, когда убирают этапы из календаря. Было здорово ездить по всему миру: в Россию в том числе. В России я была в Тюмени и в Ханты-Мансийске. Прекрасное время, мне всё очень понравилось.

Много поклонников в России? Мне это очень приятно, у вас много внимания уделяется женской красоте. Я люблю краситься перед гонкой, вообще мне нравится быть женственной», — приводит слова Витоцци «Советский спорт».