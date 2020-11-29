Й. Бё — о победе в спринте: форма могла быть и лучше, но всё же получилась хорошая гонка
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Избежав промахов, он опередил ближайшего преследователя на 44,1 секунды.
«Жёлтая майка лидера? Это очень круто. Первое место — это то, к чему всегда стремлюсь. Впрочем, занимать его постоянно очень тяжело. Физическая форма могла быть и получше, но всё равно сегодняшняя гонка получилась хорошей», — цитирует Бё NRK.
Второе время в спринте показал швед Себастиан Самуэльссон, третье — его соотечественник Мартин Понсилуома. Лучшим из россиян стал Александр Логинов — при одном промахе он стал 12-м.
Российские биатлонисты лидировали втроём. Но через минуту вернулась суровая реальность
Александр Логинов отстал от Йоханнеса Бё на минуту. Кто виноват и что делать?
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