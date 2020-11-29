Дмитрий Васильев: надо стрелять только на ноль, чтобы на что-то рассчитывать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги первого этапа Кубка мира по биатлону, который прошёл в Контиолахти (Финляндия).

В четырёх гонках (индивидуальных и спринтерских у мужчин и женщин) в топ-10 один раз забежал только Александр Логинов.

«Откровенно говоря, меня результаты мужчин взволновали меньше, чем результаты женщин. Женщины, конечно, что-то как-то совсем… Грустно всё. Проигрыш такой приличный. Надо посмотреть, первый этап не может быть каким-то определяющим. Не надо делать выводы на основе первого старта, надо ещё один посмотреть. А так, ничего страшного я не вижу. Как обычно, все приезжают на этапы Кубка мира в разной форме. Например, шведы как-то традиционно на первом этапе здорово выступают: и у себя в Эстерсунде, и здесь всех затмили. То, что они тут творят, удивительно! Причём и мужчины, и женщины. Это уже тенденция прослеживается, но в этом году они особо ярко выступают. Посмотрим, как они дальше будут.

Возможно ли в этом году ярко выступить на втором этапе? Сложно сказать. Судя по тому, что женщины не очень хорошо готовы, получится ли у них сделать что-то через неделю? Очень хочется, конечно, очень хочется, но оптимизма особого нет. А у ребят, думаю, вполне возможно. Думаю, Елисееву и Латыпову, судя по их выступлениям, посильно оказаться в десятке. Саша-то понятно. Сегодня он, на один выстрел стреляй меньше, мог бороться за тройку. Мужчины сейчас уже неплохо выступают, надо стрелять только на ноль, чтобы на что-то рассчитывать», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».