«Никто меня не отговаривал». Биатлонистка Елена Чиркова — о переходе в сборную Румынии

Биатлонистка Елена Чиркова, которая на этапе Кубка мира в Контиолахти должна была дебютировать в составе сборной Румынии, но пропустила старты из-за командного карантина по поводу коронавируса, рассказала о причинах ухода из российской команды.
«Обиды никакой нет! Просто сделала для себя выводы. Понимала, что в России очень много сильных девочек и шанс попасть на международный уровень невелик. Оставался только один вариант — уйти выступать за другую страну. Там, где конкуренция меньше.
Никто меня не отговаривал и особо не поддерживал моё решение о переходе, кроме моих родителей. О смене гражданства начала задумываться после определённых случаев в России.
Повлияли ли на решение допинговые скандалы в России, недопуск спортсменов на Олимпиаду? Это, конечно, очень неприятная ситуация… Я за честный спорт.
По поводу перехода: я самостоятельно приняла это решение и ни с кем не общалась. Скажу только, что мои родители — лучшая поддержка во всём. Из сборной России тоже ни с кем особо не поддерживаю связь.
Никому ничего не хочу доказывать, только самой себе. Просто занимаюсь своим любимым делом. И самый главный соперник для меня — это я сама», — приводит слова Чирковой Sportbox.
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