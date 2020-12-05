Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м

Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м
Биатлон / Кубок мира 0

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал швед Себастиан Самуэльссон. Вторым стал Фабьен Клод из Франции. Замкнул призовую тройку представитель Норвегии Йоханнес Бё.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал на 21-м месте. Александр Логинов показал 24-е время.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия.
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.

1. Себастиан Самуэльссон (Норвегия) — 32.26,7 (1 промах)
2. Фабьен Клод (Франция) — +15,8 (3)
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +19,5 (3)
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +23,9 (1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — +27,9 (2)…
21. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.43,4 (2)…
26. Александр Логинов (Россия) — +1.49,3 (4)…
28. Матвей Елисеев (Россия) — +2.06,7 (3)…
52. Антон Бабиков (Россия) — +4.32,1 (6).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 2, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
05 декабря 2020, суббота. 15:20 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:26.7
2
Фабьен Клод
Франция
+15.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+19.5
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020