Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал швед Себастиан Самуэльссон. Вторым стал Фабьен Клод из Франции. Замкнул призовую тройку представитель Норвегии Йоханнес Бё.



Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал на 21-м месте. Александр Логинов показал 24-е время.



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия.

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.



1. Себастиан Самуэльссон (Норвегия) — 32.26,7 (1 промах)

2. Фабьен Клод (Франция) — +15,8 (3)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +19,5 (3)

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +23,9 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — +27,9 (2)…

21. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.43,4 (2)…

26. Александр Логинов (Россия) — +1.49,3 (4)…

28. Матвей Елисеев (Россия) — +2.06,7 (3)…

52. Антон Бабиков (Россия) — +4.32,1 (6).