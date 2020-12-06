Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Контиолахти

Сегодня, 6 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия, пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Старт запланирован на 17:15 мск.
Первым из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ирина Казакевич (13-й), Тамара Воронина (27-й), Евгения Павлова (44-й) и Ульяна Кайшева (54-й). Анастасия Гореева в спринте показала 81-е время и не смогла квалифицироваться на сегодняшнюю гонку.
Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 28-й. Первой на лыжню отправится представительница Швеции Ханна Эберг.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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