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Тренер Халили оценил его готовность к этапу Кубка мира в Хохфильцене

Тренер Халили оценил его готовность к этапу Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, под руководством которого тренируется биатлонист Карим Халили, рассказал, каких результатов можно ожидать от его подопечного на этапе Кубка мира в Хохфильцене, который пройдёт с 11 по 13 декабря. Халили, выигравшего две гонки на этапах Кубка России, вызвали в национальную команду.

«Конечно, рад, что он получил вызов в сборную на Кубок мира. Не было задачи на первых гонках сезона быть в лучшей форме, он был подзагружен. Сейчас форма идёт по восходящей, как оно и должно быть. Даже, я бы сказал, опережая график прошлого года.

Хорошо, что будет шанс выступить. Думаю, что прямо сейчас о каких-то высоких результатах говорить рано, но вполне по силам быть в топ-30», — приводит слова Сорина «Р-Спорт».

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.

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