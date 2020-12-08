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Татьяна Акимова вернётся в сборную России по биатлону на этапе в Хохфильцене

Татьяна Акимова вернётся в сборную России по биатлону на этапе в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Татьяна Акимова вернётся в сборную России на этапе Кубка мира в Хохфильцене, который пройдёт в ближайшие выходные. Об этом сообщает News.ru.

Напомним, после сезона-2017/2018 Акимова взяла паузу в карьере, связанную с рождением ребёнка. В новом сезоне спортсменка одержала три победы в пяти гонках на Кубке России.

Акимова, представляющая Тюменскую область, — единственная действующая российская биатлонистка, побеждавшая на этапах Кубка мира. В 2016 году она одержала победу в спринте в Нове-Месте.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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