Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Каминский: Пащенко приехал в Хохфильцен? У него проплачен отель, не пропадать же деньгам

Каминский: Пащенко приехал в Хохфильцен? У него проплачен отель, не пропадать же деньгам
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной РФ по биатлону Юрий Каминский рассказал о подготовке команды к третьему этапу Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Германия).

«В Хохфильцене тепло, был ливень, трасса «ушла», поэтому тренировку сегодня отменили. Будем надеяться, что скоро наладят трассу, но тут недалеко есть где потренироваться. Пащенко мы привезли сюда, потому что у него уже проплачена гостиница. Не пропадать же деньгам. Мы и решили его оставить, хотя соревноваться он не будет. Пётр будет тренироваться и потом участвовать в «Ижевской винтовке». Пащенко выйдет на старт только в том случае, если кто-то заболеет.

Сегодня команда проходит очередной тест на коронавирус. Ситуация такая, что тесты не проходят те, кто уже переболел. То есть я, Пащенко и Бабиков не будут уже проходить этот тест, у нас антитела», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020