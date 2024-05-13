Определены места и сроки проведения первых сборов национальной команды России по биатлону

Стали известны места и сроки проведения первых сборов национальной биатлонной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Основная мужская сборная (старший тренер Юрий Каминский).

7–18 мая. Токсово (Россия)

7–18 мая. Токсово (Россия) Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин).

13–23 мая. Кисловодск (Россия)

13–23 мая. Кисловодск (Россия) Резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров).

14–25 мая. Чайковский (Россия)

14–25 мая. Чайковский (Россия) Резервная женская сборная (тренер Артём Истомин).

17 мая – 2 июня. Чайковский (Россия)

17 мая – 2 июня. Чайковский (Россия) Основная женская сборная (старший тренер Михаил Шашилов).

20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)

20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь) Юниорская сборная (тренер Роман Мусин).

20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)

Ранее в интервью «Чемпионату» Даниил Усов рассказал, как пришёл в биатлон, каких успехов добивался в карьере, что чувствовал после триумфа в Мурманске и чем любит заниматься в свободное время.