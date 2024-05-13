Определены места и сроки проведения первых сборов национальной команды России по биатлону
Стали известны места и сроки проведения первых сборов национальной биатлонной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
- Основная мужская сборная (старший тренер Юрий Каминский).
7–18 мая. Токсово (Россия)
- Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин).
13–23 мая. Кисловодск (Россия)
- Резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров).
14–25 мая. Чайковский (Россия)
- Резервная женская сборная (тренер Артём Истомин).
17 мая – 2 июня. Чайковский (Россия)
- Основная женская сборная (старший тренер Михаил Шашилов).
20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)
- Юниорская сборная (тренер Роман Мусин).
20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)
Ранее в интервью «Чемпионату» Даниил Усов рассказал, как пришёл в биатлон, каких успехов добивался в карьере, что чувствовал после триумфа в Мурманске и чем любит заниматься в свободное время.
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