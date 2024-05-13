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Определены места и сроки проведения первых сборов национальной команды России по биатлону

Определены места и сроки проведения первых сборов национальной команды России по биатлону
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Стали известны места и сроки проведения первых сборов национальной биатлонной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

  • Основная мужская сборная (старший тренер Юрий Каминский).
    7–18 мая. Токсово (Россия)
  • Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин).
    13–23 мая. Кисловодск (Россия)
  • Резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров).
    14–25 мая. Чайковский (Россия)
  • Резервная женская сборная (тренер Артём Истомин).
    17 мая – 2 июня. Чайковский (Россия)
  • Основная женская сборная (старший тренер Михаил Шашилов).
    20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)
  • Юниорская сборная (тренер Роман Мусин).
    20 мая – 7 июня. Раубичи (Беларусь)

Ранее в интервью «Чемпионату» Даниил Усов рассказал, как пришёл в биатлон, каких успехов добивался в карьере, что чувствовал после триумфа в Мурманске и чем любит заниматься в свободное время.

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