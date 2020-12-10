Определены стартовые номера на женский спринт в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал на своей официальной странице в «Твиттере» информацию о стартовых номерах биатлонисток на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Россиянка Тамара Воронина стартует 25-й, Евгения Павлова начнёт гонку 28-й, Ульяна Кайшева — 47-й, Ирина Казакевич – 65-й, Светлана Миронова — 76-й, Лариса Куклина — 101-й
Начнёт гонку чешская биатлонистка Ева Кристейн-Пускарчикова.
Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону будет проходить с 11 по 13 декабря в Хохфильцене.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
11 декабря
13:30 мск — спринт, женщины
16:20 — спринт, мужчины
12 декабря
13:45 — эстафета, женщины
16:45 — гонка преследования, мужчины
13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины
16:00 — эстафета, мужчины
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