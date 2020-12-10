Определены стартовые номера на женский спринт в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал на своей официальной странице в «Твиттере» информацию о стартовых номерах биатлонисток на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Россиянка Тамара Воронина стартует 25-й, Евгения Павлова начнёт гонку 28-й, Ульяна Кайшева — 47-й, Ирина Казакевич – 65-й, Светлана Миронова — 76-й, Лариса Куклина — 101-й

Начнёт гонку чешская биатлонистка Ева Кристейн-Пускарчикова.



Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону будет проходить с 11 по 13 декабря в Хохфильцене.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

11 декабря

13:30 мск — спринт, женщины

16:20 — спринт, мужчины



12 декабря

13:45 — эстафета, женщины

16:45 — гонка преследования, мужчины



13 декабря

13:45 — гонка преследования, женщины

16:00 — эстафета, мужчины