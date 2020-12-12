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Биатлон, женская эстафета, результаты этапа Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе КМ, Россия — восьмая
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Второе место заняли французские спортсменки. Бронзовыми призёрами стали биатлонистки из Швеции.

Женская сборная России заняла только восьмое место. За российскую команду бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Норвегия (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)
2. Франция — +24,5 (0+16)
3. Швеция — +32,5 (1+9)
4. Германия — +32,7 (1+9)...
8. Россия — + 1.51,0 (1+8)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
12 декабря 2020, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:08:04.3
2
Франция
+24.5
3
Швеция
+32.5
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