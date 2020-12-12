Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе КМ, Россия — восьмая
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Второе место заняли французские спортсменки. Бронзовыми призёрами стали биатлонистки из Швеции.
Женская сборная России заняла только восьмое место. За российскую команду бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Норвегия (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)
2. Франция — +24,5 (0+16)
3. Швеция — +32,5 (1+9)
4. Германия — +32,7 (1+9)...
8. Россия — + 1.51,0 (1+8)
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
16:02
-
15:54
-
15:43
-
15:27
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:14
-
12:58
-
12:31
-
11:50
-
10:59
-
10:29
- 11 декабря 2020
-
22:55
-
22:50
-
22:19
-
22:07
-
21:33
-
19:31
-
19:09
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
16:44
-
16:23
-
16:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам