Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе КМ, Россия — восьмая

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Второе место заняли французские спортсменки. Бронзовыми призёрами стали биатлонистки из Швеции.



Женская сборная России заняла только восьмое место. За российскую команду бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Эстафета, 4х6 км



1. Норвегия (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)

2. Франция — +24,5 (0+16)

3. Швеция — +32,5 (1+9)

4. Германия — +32,7 (1+9)...

8. Россия — + 1.51,0 (1+8)



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.