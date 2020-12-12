Фийон Майе вошёл в тройку лидеров общего зачёта Кубка мира, Логинов — 19-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Как и накануне в спринте, Бё-младший стал четвёртым и не сумел подняться на пьедестал. В активе Йоханнеса 296 очков. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (246). На третье место поднялся победитель гонки преследования француз Кентен Фийон Майе (237).



Лучший из россиян Александр Логинов занимает 19-е место. В топ-30 также входят Матвей Елисеев (23-й) и Эдуард Латыпов (27-й).



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 296.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 246.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 237

19. Александр Логинов (Россия) – 125…

23. Матвей Елисеев (Россия) – 94…

27. Эдуард Латыпов (Россия) – 78.

Российские биатлонисты сделали шаг вперёд. А главные конкуренты уже умчали за горизонт Мужская сборная России в гонке преследования выступила неплохо. Если не смотреть на места и отставание от лидеров.