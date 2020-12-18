«Догадайтесь сами...» Дмитрий Васильев — о секрете успеха Норвегии в спринте в Хохфильцене
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление мужской сборной Норвегии в спринте на четвёртом этапе в Хохфильцене. Норвежцы заняли первые четыре места, а победу одержал Стурла Легрейд.
«С норвежскими биатлонистами, завоевавшими весь пьедестал, всё понятно: они суперталантливые люди, самые выдающиеся спортсмены, и методики у них самые выдающиеся. Только тот же Бьорндален с этими методиками не может ни одного китайского биатлониста подготовить — стало быть, дело не в методике, а в чём-то другом.
Как это называется? Догадайтесь сами… Ну а все остальные спортсмены пробежали приблизительно в одни ноги. Все остальные в принципе более-менее ровно бегут», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
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