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Биатлонисты Норвегии и Франции не выступят в Рождественской гонке

Биатлонисты Норвегии и Франции не выступят в Рождественской гонке
Биатлон / Кубок мира 0
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Биатлонисты сборных Норвегии и Франции в 2020 году не примут участия в традиционной Рождественской гонке, сообщает Ski-Nordique.

Обычно завершающая год шоу-гонка проходит на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса гонка была перенесено в Рупольдинг и состоится 28 декабря.

Окончательный список участников выглядит таким образом:

Россия — Евгения Павлова и Матвей Елисеев
Германия — Денизе Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп
Италия — Доротея Вирер и Лукас Хофер
Чехия — Маркета Давидова и Михал Крчмар
Австрия — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард
Украина — Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный
Швеция — Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен
Швейцария — Лена Хекки и Себастьян Штальдер
Беларусь — Динара Алимбекова и Антон Смольский

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