Биатлонисты Норвегии и Франции не выступят в Рождественской гонке

Биатлонисты сборных Норвегии и Франции в 2020 году не примут участия в традиционной Рождественской гонке, сообщает Ski-Nordique.

Обычно завершающая год шоу-гонка проходит на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса гонка была перенесено в Рупольдинг и состоится 28 декабря.

Окончательный список участников выглядит таким образом:

Россия — Евгения Павлова и Матвей Елисеев

Германия — Денизе Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп

Италия — Доротея Вирер и Лукас Хофер

Чехия — Маркета Давидова и Михал Крчмар

Австрия — Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард

Украина — Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный

Швеция — Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен

Швейцария — Лена Хекки и Себастьян Штальдер

Беларусь — Динара Алимбекова и Антон Смольский