Фото: Жулия Симон до крови поцарапала руку при падении с велосипеда на тренировке

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась фото в социальных сетях, где показала повреждения после тренировки на велосипеде.

«Когда думаешь, что ты PTP, но у тебя не тот уровень», — написала француженка в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Симон

Ранее французская федерация лыжного спорта (FFS) презентовала состав основной сборной страны по биатлону на соревновательный сезон-2024/2025. В женскую сборную вошла Жулия Симон, а также Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Осеан Мишелон и Жанна Ришар. Женскую сборную к соревнованиям будет готовить Сирил Бурде, мужскую — чемпион мира в смешанной эстафете, бывший французский биатлонист Симон Фуркад.

Сезон-2024/2025 Кубка мира начнётся 30 ноября 2024 года в Контиолахти (Финляндия) и завершится 23 марта 2025 года в Хольменколлене (Норвегия).