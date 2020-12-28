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Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
Биатлон 0
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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в масс-старте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

Вторыми пришли хозяева соревнований Франциска Пройс и Симон Шемпп, в тройку лидеров вошли также Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

«Рождественская гонка». Масс-старт. Рупольдинг, Германия

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3
2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) — +18,2
3. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) — +50,2
4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) + 1.09,1
5. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) — +1.17,1
6. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) — +1.19,7
7. Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия) — +1.45,6
8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) — +1.50,1
9. Элизабет Хёгберг/Турстейн Стенерсен (Швеция) — +2.26,0
10. Лена Хекки/Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3.38,9

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