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Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в масс-старте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

Вторыми пришли хозяева соревнований Франциска Пройс и Симон Шемпп, в тройку лидеров вошли также Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

«Рождественская гонка». Масс-старт. Рупольдинг, Германия

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3

2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) — +18,2

3. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) — +50,2

4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) + 1.09,1

5. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) — +1.17,1

6. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) — +1.19,7

7. Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия) — +1.45,6

8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) — +1.50,1

9. Элизабет Хёгберг/Турстейн Стенерсен (Швеция) — +2.26,0

10. Лена Хекки/Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3.38,9