Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Губерниев: один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом
Биатлон 0
Аудио-версия:

Комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом.

«В сборной России по биатлону, похоже, положительный тест на ковид! И это не спортсмен! Ждём подтверждения инфы», — написал Губерниев.

«Наши источники в IBU говорят про одного из тренеров!» — немного позже добавил Дмитрий.

Ранее сообщалось, что чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Адам Вацлавик заразились коронавирусом и не выступят на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вместо них в соревнованиях примут участие Томаш Микиска и Милан Жемличка. Также шанс выступить появится у других молодых спортсменов, среди которых Витезслав Хорниг и Тереза Винкларкова.

Напомним, следующие этапы Кубка мира состоятся в Оберхофе: с 8 по 10 января и с 13-го по 17-е.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021