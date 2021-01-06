Губерниев: один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что один из тренеров сборной России по биатлону заразился коронавирусом.



«В сборной России по биатлону, похоже, положительный тест на ковид! И это не спортсмен! Ждём подтверждения инфы», — написал Губерниев.



«Наши источники в IBU говорят про одного из тренеров!» — немного позже добавил Дмитрий.

Ранее сообщалось, что чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Адам Вацлавик заразились коронавирусом и не выступят на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вместо них в соревнованиях примут участие Томаш Микиска и Милан Жемличка. Также шанс выступить появится у других молодых спортсменов, среди которых Витезслав Хорниг и Тереза Винкларкова.

Напомним, следующие этапы Кубка мира состоятся в Оберхофе: с 8 по 10 января и с 13-го по 17-е.