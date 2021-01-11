Польховский: изначально планировали, что будем на финиш эстафеты ориентировать Латыпова

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский, который из-за карантина по причине коронавируса смотрел гонки пятого этапа Кубка мира в Оберхофе по телевизору, прокомментировал победу команды в смешанной эстафете.
В гонке принимали участие Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Заключительная, мужская часть нашей гонки — мы планировали изначально, ещё на этапах Кубка мира в Хохфильцене, что будем ставить Логинова в среднюю часть эстафеты, а на финиш ориентировать Латыпова. Это не было спонтанным случаем. Такая ситуация была запланирована. И Логинов, и Латыпов достойно справились и проявили характер. Было переживание за стойку, два запасных патрона пришлось взять Эдуарду. Я думаю, готовность бежать именно четвёртый этап помогла ему справиться со стрельбой. На финише мы видели, как он достойно боролся и победил», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».
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