Васильев: в переход Большунова в биатлон не очень верю. Он и так себя хорошо чувствует!

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал вероятность перехода действующего обладателя Кубка мира, двукратного чемпиона «Тур де Ски» Александра Большунова в биатлон.
Спортсмен после победы в многодневке не исключил подобную возможность, но лишь после решения всех проблем в лыжных гонках.
«Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки. Иначе получается медведь на велосипеде. Можно, правда, всё-таки научить медведя ездить, но сложно. В эту идею (переход Большунова в биатлон. — Прим. ред.) я не очень верю. Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, всё равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует! Сомневаюсь в этой идее, честно говоря.
Вот молодых лыжников мы постоянно привлекаем в биатлон. Хотя традиционно, ещё с советских времён, лыжники неохотно отдают нам своих спортсменов, но мы стараемся. Продолжаем идти этим путём.
Со времён Екатерины Юрловой не было успешных примеров? Суперсильных не было, да. Начинающие переходили, и сейчас есть парочка, но совсем состоявшихся лыжников у нас сейчас нет, к сожалению. Они не очень-то стремятся. Да и боятся. У кого в лыжах получается, тот боится, что в биатлоне не получится», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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