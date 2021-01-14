Лариса Куклина: уже надоело расстраиваться. Не могу понять, почему такой результат

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала результат спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Если честно, уже настолько надоело расстраиваться. Что есть, то есть. Я не могу найти причину, не могу понять, почему такой результат. Не могу набрать форму. Ухожу со старта, начинаю с большим запасом, чтобы хватило на всю дистанцию. Но получается так, что даже от этого запаса ты не можешь прибавить.



Закисление на старте. У меня такого не было в том сезоне, и я не знаю, с чем это связано. Просто уходишь — в первом подъёме свело ноги, и бежишь до финиша так.



Мы пытаемся найти решение этой проблемы. Я разговариваю с тренерами, ищу причину. Но не знаю. Возможно, сказывается летняя нагрузка. Не могу по этому поводу ничего пока сказать», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».