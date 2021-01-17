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Т. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев финишировал шестым

Т. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев финишировал шестым
Биатлон / Кубок мира 0
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На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершился мужской масс-старт. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды.

Вторым стал представитель Австрии Феликс Льяйтнер (+1,3). Третьим финишировал представитель Швейцарии Беньямин Вегер (+7,8). Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.

Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Провальным масс-старт оказался для Эдуарда Латыпова — допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия.
Мужчины. Масс-старт.

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 37.41,9 (1)
2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +3,6 (0)
3. Беньямин Вегер (Швейцария) — +7,8 (0)…
6. Матвей Елисеев (Россия) — +20,1 (1)
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — +27,4 (4)…
29. Эдуард Латыпов (Россия) — +3,55,3 (7).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
17 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:41.9
2
Феликс Ляйтнер
Австрия
+3.6
3
Беньямин Вегер
Швейцария
+7.8
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