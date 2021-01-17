Т. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев финишировал шестым

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершился мужской масс-старт. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды.



Вторым стал представитель Австрии Феликс Льяйтнер (+1,3). Третьим финишировал представитель Швейцарии Беньямин Вегер (+7,8). Норвежец Йоханнес Бё показал седьмой результат.



Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Провальным масс-старт оказался для Эдуарда Латыпова — допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия.

Мужчины. Масс-старт.



1. Тарьей Бё (Норвегия) — 37.41,9 (1)

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +3,6 (0)

3. Беньямин Вегер (Швейцария) — +7,8 (0)…

6. Матвей Елисеев (Россия) — +20,1 (1)

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — +27,4 (4)…

29. Эдуард Латыпов (Россия) — +3,55,3 (7).