Хованцев предположил, почему у Латыпова не получается реализовать себя в личных гонках

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал провальный результат Эдуарда Латыпова в масс-старте этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив семь промахов, он финишировал 29-м.



«Возможно, Латыпов перенастроился. Как говорят, перегорел перед гонкой. Думаю, его настраивали на хорошую борьбу.



Почему у Латыпова не получается реализовать себя в личных гонках так, как в эстафетах? Возможно, в эстафете в более накалённой групповой гонке, когда борьба за высокие места идёт на протяжении всей дистанции на каждом этапе, эта борьба его захлёстывает. И в такие моменты он просто отключается и делает правильную работу на рубеже. Автоматически делает то, что он умеет делать. А когда возникает такая ситуация, когда нужно спокойно работать и просто делать нули, ему становится сложнее. Я думаю, ему ещё нужно повариться в этой атмосфере. Всё-таки для него это первый полноценный сезон на Кубке мира, когда он выступает во всех гонках.



Что касается Логинова, то я не могу говорить наверняка, потому что не являюсь участником этого процесса. Но, возможно, его снятие – это планирование подготовки к чемпионату мира. Очень сложно выступать в Оберхофе. Нужна среднегорная подготовка, а у Логинова её не было. Возможно, они решили пропустить гонку, чтобы лучше восстановиться. Потому что следующий этап будет сложным, на высоте. И нужно постараться выступить хорошо в Антхольце», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.