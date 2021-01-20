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Карим Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU в Арбере

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм стал победителем короткой индивидуальной гонки на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе место занял немец Филипп Наврат. Тройку призёров замкнул норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Лучший из россиян, Карим Халили, продемонстрировал четвёртый результат. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия

Короткая индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 41.33,7 (1).

2. Филипп Наврат (Германия) — +30,8 (2).

3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +35,3 (2).

4. Карим Халили (Россия) — +43,7 (1).

5. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — +44,1 (1)...

24. Никита Поршнев (Россия) — +2.36,3 (2)...

31. Семён Сучилов (Россия) — +3.09,3 (4)...

37. Евгений Идинов (Россия) — +3.32,7 (3)...

48. Даниил Серохвостов (Россия) — +4.32,8 (7)...

76. Игорь Малиновский (Россия) — +6.03,2 (4).

77. Рустам Каюмов (Россия) — +6.08,1 (5)...

79. Евгений Сидоров (Россия) — +6.14,6 (6).