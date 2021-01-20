Мощенкова стала девятой в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU в Арбере

Завершилась индивидуальная гонка на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Победу одержала австрийская биатлонистка Тамара Штайнер. Второй стала стал немка Анна Вайдель. Третьей финишировала Екатерина Бех с Украины.
Лучшей из россиянок стала Ольга Мощенкова, финишировавшая девятой.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия
Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины
1. Тамара Штайнер (Австрия) — 36.56,8 (0 промахов)
2. Анна Вайдель (Германия) — +12,3 (1)
3. Екатерина Бех (Украина) — +38,5 (1)
9. Ольга Мощенкова — +1.24,3 (1)
15. Наталья Гербулова — +1.33,7 (1)
16. Полина Шевнина — +1.35,0 (1)
17. Валерия Васнецова — +1.35,2 (4)
24. Анастасия Шевченко — +2.35,3 (4)
27. Елизавета Каплина — +2.40,4 (3)
29. Анастасия Гореева — +2.47,1 (4)
41. Тамара Воронина (все — Россия) — +3.49,9 (3).
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