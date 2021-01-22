Норвегия может отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Министерство здравоохранения Норвегии выступило с заявлением, которое может привести к тому, что страна откажется принимать этапы Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам, горным лыжам и лыжному двоеборью. Об этом сообщает издание Dagbladet.

«Исходя из сегодняшней ситуации с заражением, мы считаем, что имеется существенный риск в связи с проведением спортивных мероприятий с участием зарубежных спортсменов.

Мы считаем, что Европа и Норвегия оказались в очень сложной и неясной ситуации, связанной с распространением заражения и нагрузкой для сектора здравоохранения. Существует как минимум две мутации вируса. Это может иметь масштабные последствия и сейчас, и в будущем, если не будут приняты меры», — отмечается в заявлении ведомства.