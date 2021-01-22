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Валерия Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU в Арбере

Валерия Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Васнецова не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. И опередила ближайшую преследовательницу, норвежку Осне Скреде, на 36.8 секунды. Третьей стала безупречно стрелявшая француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Валерия Васнецова (Россия) — 20.09,1 (0 промахов)
2. Осне Скреде (Норвегия) — отставание 36,8 (1)
3. Лу Жанмонно (Франция) — +50,0 (0)…
11. Анастасия Гореева (Россия) — +1.02,8 (2)…
14. Полина Шевнина (Россия) — +1.11,6 (1)…
34. Ольга Мощенкова (Россия) — +1.52,1 (2)…
37. Елизавета Каплина (Россия) — +1.56,3 (2)…
45. Наталья Гербулова (Россия) — +2.00,5 (3)…
60. Тамара Воронина (Россия) — +2.24,6 (2)…
63. Анастасия Шевченко (Россия) — +2.32,4 (4).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 2, Арбер, Германия
Женщины. Спринт 7,5 км
22 января 2021, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Валерия Васнецова
Россия
20:09.1
2
Осне Скреде
Норвегия
+36.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+50.0
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