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Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

В Антхольце (Италия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу в эстафете одержала Российская сборная (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева).

Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место заняла сборная Германии. Немки стреляли точнее, но отстали от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции. Француженки пробежали штрафной круг и отстали от россиянок на 21,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц
Эстафета. Женщины

1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0+9)
2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска Пройс) — + 11,0 (0+6)
3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жулия Симон) — + 21,2 (1+9).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Антхольц, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
24 января 2021, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Россия
1:07:32.4
2
Германия
+11.0
3
Франция
+21.2
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