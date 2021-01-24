Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

В Антхольце (Италия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу в эстафете одержала Российская сборная (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева).
Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место заняла сборная Германии. Немки стреляли точнее, но отстали от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции. Француженки пробежали штрафной круг и отстали от россиянок на 21,2 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Антхольц
Эстафета. Женщины
1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0+9)
2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска Пройс) — + 11,0 (0+6)
3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жулия Симон) — + 21,2 (1+9).
- 24 января 2021
-
15:53
-
12:48
-
12:10
-
10:13
-
09:05
-
00:59
-
00:44
-
00:03
- 23 января 2021
-
22:53
-
21:52
-
21:08
-
21:02
-
20:10
-
19:35
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:22
-
18:09
-
17:51
-
17:10
-
17:00
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:27
-
16:22Васильев: Миронова испугалась лидерства Эксклюзив
-
16:18
-
16:03
-
15:49
-
15:06
-
14:09