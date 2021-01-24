Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

В Антхольце (Италия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу в эстафете одержала Российская сборная (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева).

Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место заняла сборная Германии. Немки стреляли точнее, но отстали от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции. Француженки пробежали штрафной круг и отстали от россиянок на 21,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц

Эстафета. Женщины



1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0+9)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман, Франциска Пройс) — + 11,0 (0+6)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жулия Симон) — + 21,2 (1+9).