Дале был самым быстрым на лыжне в масс-старте, Латыпов проиграл ему 21 секунду

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале стал самым быстрым на лыжне в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). С четырьмя штрафными кругами он показал 9-й результат.
Второй ход показал француз Эмильен Жаклен, с пятью промахами ставший 11-м. Тройку лучших по скорости замкнул победитель масс-старта норвежец Йоханнес Бё.
Среди россиян лучший ход показал Эдуард Латыпов, проигравший Дале 21 секунду. С пятью промахами он 20-й в гонке.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Лыжный ход
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 31.41,7
2. Эмильен Жаклен (Франция) — +2,6
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +3,5…
9. Эдуард Латыпов — +21,0…
14. Александр Логинов — +43,2…
29. Евгений Гараничев — +1.57,2
30. Матвей Елисеев (все — Россия) — +2.30,2.
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