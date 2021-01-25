Тренер прокомментировал промахи российских биатлонистов в масс-старте в Антхольце

Тренер по стрельбе мужской сборной России Максим Максимов оценил выступление российских биатлонистов в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, в котором Александр Логинов занял 19-е место, Эдуард Латыпов — 20-е, Матвей Елисеев — 28-е, Евгений Гараничев — 30-е. Елисеев допустил 3 промаха, Логинов — 4, Латыпов — 5, Гараничев — 7



«Условия были лучше, чем в предыдущие дня. Мы были раскиданы на рубеже: Гараничев стрелял с краю, Логинов — в центре. Ветровая ситуация менялась. У Логинова было смещение на первой стрельбе. У Латыпова выбросы нервные. У Гараничева смещение стрельбы, причём хорошее. Будем разбираться. Матвей тоже не порадовал.



Мы не поддержали успех девушек. Выходили на старт заряженными, но сказалась общая усталость от этапа. Но всё равно надо было работать. Досадные промахи у Латыпова и Логинова на третьем рубеже. Если бы сработали точно, могли бы бороться за третье место», — цитирует Максимова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.