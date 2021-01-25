Губерниев допустил, что лыжники и биатлонисты завоюют равное число медалей на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских команд в лыжных гонках и биатлоне на минувшей неделе.

На этапе Кубка мира в Антхольце российские биатлонисты завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, биатлонистки стали лучшими в эстафете, мужская команда в аналогичной дисциплине поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

На этапе Кубка мира в Лахти лыжники завоевали только бронзу в мужской эстафете. Медаль получила вторая сборная России после дисквалификации первой команды.

«Хочу сказать, что лыжи с биатлоном поменялись местами. В лыжах — скандалы, слабая работа сервиса, дисквалификация. А в биатлоне побед стало больше. Конечно, я поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и буду всеми силами поддерживать нашу сборную в любом случае.

В конце хочу лишь сказать, что могу допустить то, что биатлонный чемпионат мира по количеству золота будет стоять вровень с лыжным для сборной России. Это, конечно, не факт, но такое возможно», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Полностью статья Дмитрия Губерниева будет опубликована позднее.