Губерниев допустил, что лыжники и биатлонисты завоюют равное число медалей на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских команд в лыжных гонках и биатлоне на минувшей неделе.
На этапе Кубка мира в Антхольце российские биатлонисты завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, биатлонистки стали лучшими в эстафете, мужская команда в аналогичной дисциплине поднялась на третью ступень пьедестала почёта.
На этапе Кубка мира в Лахти лыжники завоевали только бронзу в мужской эстафете. Медаль получила вторая сборная России после дисквалификации первой команды.
«Хочу сказать, что лыжи с биатлоном поменялись местами. В лыжах — скандалы, слабая работа сервиса, дисквалификация. А в биатлоне побед стало больше. Конечно, я поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и буду всеми силами поддерживать нашу сборную в любом случае.
В конце хочу лишь сказать, что могу допустить то, что биатлонный чемпионат мира по количеству золота будет стоять вровень с лыжным для сборной России. Это, конечно, не факт, но такое возможно», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
Полностью статья Дмитрия Губерниева будет опубликована позднее.
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