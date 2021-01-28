Драчёв: хочется верить, что Шевченко реализует себя на взрослом уровне

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высоко оценил потенциал 21-летней Анастасии Шевченко. В индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша) она финишировала с четвёртым временем.



«Хочется верить, что Шевченко реализует себя на взрослом уровне. Это очень талантливая спортсменка. В прошлом году Настя выиграла два золота на юниорском чемпионате мира, в этом неплохо проявляет себя в борьбе со взрослым, в том числе на Кубке IBU.



Четвёртое место в дебютной гонке на чемпионате Европы — тоже хороший результат. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов хорошо знает возможности этой спортсменки и как только она будет готова, он сразу же даст ей шанс в основе. Возможно, уже в этом сезоне», — цитирует Драчёва издание «Известия».