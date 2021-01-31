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Германия выиграла сингл-микст на чемпионате Европы по биатлону, Россия — третья

Германия выиграла сингл-микст на чемпионате Европы по биатлону, Россия — третья
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер стали победителями сингл-микста на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша). Они избежали штрафных кругов и преодолели дистанцию за 35 минут и 1 секунду.

Второе место заняли Каролин Коломбо и Эмильен Клод из Франции, уступившие победителям гонки 21 секунду. Третьими стали российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев, они до последней стрельбы боролись за золотые награды.

Биатлон. Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша. Сингл-микст

1. Германия (Юстус Штрелов — Штефани Шерер) — 35.01,6 (0+5)
2. Франция (Каролин Коломбо — Эмильен Клод) — +21,0 (1+8)
3. Россия (Евгений Гараничев — Лариса Куклина) – +26,7 (0+6).

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Супермикст
31 января 2021, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Германия
35:01.6
2
Франция
+21.0
3
Россия
+26.7
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