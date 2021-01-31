Германия выиграла сингл-микст на чемпионате Европы по биатлону, Россия — третья

Немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер стали победителями сингл-микста на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша). Они избежали штрафных кругов и преодолели дистанцию за 35 минут и 1 секунду.



Второе место заняли Каролин Коломбо и Эмильен Клод из Франции, уступившие победителям гонки 21 секунду. Третьими стали российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев, они до последней стрельбы боролись за золотые награды.



Биатлон. Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша. Сингл-микст



1. Германия (Юстус Штрелов — Штефани Шерер) — 35.01,6 (0+5)

2. Франция (Каролин Коломбо — Эмильен Клод) — +21,0 (1+8)

3. Россия (Евгений Гараничев — Лариса Куклина) – +26,7 (0+6).