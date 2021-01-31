Подчуфарова собирается выступить на чемпионате России по биатлону за команду Москвы

28-летняя биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, но недавно решила продолжить карьеру в России, планирует выступить на чемпионате России, представляя команду Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова.

«В её планах вернуться в школу, которая её воспитала, — в «Юность Москвы». Сейчас она должна решить все организационные вопросы, в том числе получить медицинский допуск.

Мы с ней обговаривали этот вопрос, на чемпионате России она собирается выступить за Москву», — сообщил Мелихов.

Напомним, о желании продолжить профессиональную карьеру в России Подчуфарова рассказала на своей официальной странице в «Инстаграме», обратившись к подписчикам.