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Подчуфарова собирается выступить на чемпионате России по биатлону за команду Москвы

Подчуфарова собирается выступить на чемпионате России по биатлону за команду Москвы
Биатлон / Чемпионат России 0

28-летняя биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, но недавно решила продолжить карьеру в России, планирует выступить на чемпионате России, представляя команду Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова.

«В её планах вернуться в школу, которая её воспитала, — в «Юность Москвы». Сейчас она должна решить все организационные вопросы, в том числе получить медицинский допуск.

Мы с ней обговаривали этот вопрос, на чемпионате России она собирается выступить за Москву», — сообщил Мелихов.

Напомним, о желании продолжить профессиональную карьеру в России Подчуфарова рассказала на своей официальной странице в «Инстаграме», обратившись к подписчикам.

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