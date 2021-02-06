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Магдалена Нойнер в третий раз станет мамой

Магдалена Нойнер в третий раз станет мамой
Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер сообщила на своей официальной странице в «Инстаграме», что ожидает третьего ребёнка.

«Бог любит троицу. Мы снова ожидаем пополнение», — написала Нойнер.

Напомним, 33-летняя Нойнер завершила карьеру в 2012 году. Она двукратная олимпийская чемпионка (2010), 12-кратная чемпионка мира (рекорд среди женщин), трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону. Является самой молодой в истории победительницей общего зачёта Кубка мира. Лучшая спортсменка года в Германии 2007, 2011 и 2012 годов. Летом 2017 года была включена в Зал славы немецкого спорта вместе с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

Магдалена Нойнер получила награду «Спортивная легенда десятилетия» в Германии
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