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«Уже два года!» Антон Шипулин показал милое фото с маленькой дочкой

«Уже два года!» Антон Шипулин показал милое фото с маленькой дочкой
Биатлон 0

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото Шипулин изображён вместе с дочкой Мирой, которая родилась 7 февраля 2019 года.

«Сегодня Мире два года! Уже два года!

Как же время летит, вчера же только забрал нашу малышку из роддома, а уже сегодня Мира бегает по дому как заводная, учится говорить, ходит в садик, заботится о младшем братике и задирает старшего.

Моя доченька, самая нежная моя девочка, самая добрая, самая красивая, самая сладкая! Расти послушной и здоровой. Ничего не бойся, шагай по жизни смело и с улыбкой. Мы с мамой всегда будем рядом, мы тебя очень сильно любим, наша Мира!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шипулина.

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