Президент IBU извинился перед биатлонистами за деятельность Бессеберга

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин извинился перед спортсменами за деятельность бывшего главы Андерса Бессеберга и секретаря организации Николь Рёш, которых обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Факты, установленные в ходе расследования, шокируют. Я полностью разделяю боль и негодование, которые испытывают многие из вас. Все мы глубоко переживаем о нашем спорте. Крайне печально узнавать о том, что конкретные личности, которые должны были защищать биатлон, поступают наоборот.



Это, несомненно, мучительный момент для всех, кто любит наш спорт. Глубоко сожалею, что некоторые из вас чувствуют себя преданными IBU из-за действий предыдущего руководства. Могу лишь извиниться от имени организации и пообещать, что произошедшее сделает нас сильнее и обезопасит наш спорт в будущем», — говорится в письме Далина.

«Для нас было важно извиниться, прежде чем двигаться дальше. Не хочу сказать, что на нас оказали давление, чтобы мы принесли извинения, но когда мы увидели реакцию на доклад и поняли, что это правильное решение. Мы должны сделать это, чтобы иметь возможность продолжать работать со спортсменами и остальной частью биатлонной семьи в будущем», — приводит слова главы отдела коммуникаций IBU Кристиана Винклера NRK.