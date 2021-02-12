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Результаты мужского спринта на чемпионате мира по биатлону—2021

Швед Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 10-й
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал швед Мартин Понсилуома, не допустивший промахов на двух огневых рубежах. Призёрами стали французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов – 10-й. Отметим, что Латыпов был лучшим после первого огневого рубежа, но промах на «стойке» лишил его шансов на медали. У Александра Логинова, который не сумел защитить титул чемпиона мира, на «стойке» были проблемы с винтовкой. Карим Халили не сумел попасть в число 60 лучших и не выступит в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24.41,1 (0 промахов).
2. Симон Детьё (Франция) – отставание 11,2 (0).
3. Эмильен Жаклен (Франция) – +12,9 (1)…
10. Эдуард Латыпов (Россия) – +33,3 (1)…
19. Матвей Елисеев (Россия) – +1.01,6 (1)…
26. Александр Логинов (Россия) – +1.15,0 (2)…
53. Антон Бабиков (Россия) — +2.06,4 (1)...
64. Карим Халили (Россия) — +2.19,0 (2).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 10 км Спринт
12 февраля 2021, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
24:41.1
2
Симон Детьё
Франция
+11.2
3
Эмильен Жаклен
Франция
+12.9
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