Швед Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 10-й

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал швед Мартин Понсилуома, не допустивший промахов на двух огневых рубежах. Призёрами стали французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов – 10-й. Отметим, что Латыпов был лучшим после первого огневого рубежа, но промах на «стойке» лишил его шансов на медали. У Александра Логинова, который не сумел защитить титул чемпиона мира, на «стойке» были проблемы с винтовкой. Карим Халили не сумел попасть в число 60 лучших и не выступит в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24.41,1 (0 промахов).

2. Симон Детьё (Франция) – отставание 11,2 (0).

3. Эмильен Жаклен (Франция) – +12,9 (1)…

10. Эдуард Латыпов (Россия) – +33,3 (1)…

19. Матвей Елисеев (Россия) – +1.01,6 (1)…

26. Александр Логинов (Россия) – +1.15,0 (2)…

53. Антон Бабиков (Россия) — +2.06,4 (1)...

64. Карим Халили (Россия) — +2.19,0 (2).