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Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу возобновления карьеры в биатлоне или лыжных гонках

Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу возобновления карьеры в биатлоне или лыжных гонках
Биатлон / Кубок мира 0

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры в биатлоне или лыжных гонках. Мякяряйнен объявила о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/2020.

«Больше никогда не поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и не буду участвовать в Кубках мира по биатлону. Не считаю себя лучшей спортсменкой и не хочу сравнивать себя с другими. Каждый всегда преследует свои цели», — приводит слова Ilta-Sanomat.

Напомним, 38-летняя Мякяряйнен — трёхкратная победительница Кубка мира (сезон-2010/2011, 2013/2014, 2017/2018), обладательница золотой медали чемпионата мира.

Сообщалось, что спортсменка приступила к тренерской деятельности.

Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам
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