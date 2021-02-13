Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу возобновления карьеры в биатлоне или лыжных гонках
Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры в биатлоне или лыжных гонках. Мякяряйнен объявила о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/2020.
«Больше никогда не поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и не буду участвовать в Кубках мира по биатлону. Не считаю себя лучшей спортсменкой и не хочу сравнивать себя с другими. Каждый всегда преследует свои цели», — приводит слова Ilta-Sanomat.
Напомним, 38-летняя Мякяряйнен — трёхкратная победительница Кубка мира (сезон-2010/2011, 2013/2014, 2017/2018), обладательница золотой медали чемпионата мира.
Сообщалось, что спортсменка приступила к тренерской деятельности.
Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам
Рекомендуем вам
- 13 февраля 2021
-
16:44
-
16:27
-
16:26
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:41
-
14:31
-
13:18
-
00:59
-
00:37
- 12 февраля 2021
-
22:45
-
22:39
-
21:09
-
20:55
-
20:35
-
20:21
-
18:34
-
18:32
-
18:23
-
18:21
-
18:16
-
18:16
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
18:04
-
17:38
-
17:31
-
16:35
-
16:35
-
16:25
-
15:27
-
14:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам