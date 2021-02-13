Кайса Мякяряйнен высказалась по поводу возобновления карьеры в биатлоне или лыжных гонках

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры в биатлоне или лыжных гонках. Мякяряйнен объявила о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/2020.



«Больше никогда не поеду на чемпионат мира по лыжным гонкам и не буду участвовать в Кубках мира по биатлону. Не считаю себя лучшей спортсменкой и не хочу сравнивать себя с другими. Каждый всегда преследует свои цели», — приводит слова Ilta-Sanomat.



Напомним, 38-летняя Мякяряйнен — трёхкратная победительница Кубка мира (сезон-2010/2011, 2013/2014, 2017/2018), обладательница золотой медали чемпионата мира.

Сообщалось, что спортсменка приступила к тренерской деятельности.